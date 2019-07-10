2019-07-10T16:05:56+03:00
Спорт

Форвард "Крыльев Советов" Сергей Корниленко завершил карьеру футболиста

Игрок должен войти в тренерский штаб самарской команды
Дмитрий КРИВЕНЦОВМихаил ГОРЮНОВ
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В Самаре Корниленко стал настоящим любимцем публикиВ Самаре Корниленко стал настоящим любимцем публикиФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Неожиданное известие пришло из стана самарских "Крыльев Советов". Один из лидеров и капитанов команды, любимец публики Сергей Корниленко завершает карьеру.

- Сергей Корниленко завершил карьеру футболиста. Такое решение связано с травмой, которую нападающий получил в концовке прошлого сезона, - сообщил председатель совета директоров футбольного клуба Александр Фетисов.

Напомним, что Сергей - наряду с Андреем Карякой - лучший бомбардир в истории "Крыльев". С клубом он не прощается. По словам Фетисова, легендарный форвард должен войти в состав тренерского штаба "КС". На какой должности - этот вопрос сейчас решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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