Форвард "Крыльев Советов" Сергей Корниленко завершил карьеру футболиста
Неожиданное известие пришло из стана самарских "Крыльев Советов". Один из лидеров и капитанов команды, любимец публики Сергей Корниленко завершает карьеру.
- Сергей Корниленко завершил карьеру футболиста. Такое решение связано с травмой, которую нападающий получил в концовке прошлого сезона, - сообщил председатель совета директоров футбольного клуба Александр Фетисов.
Напомним, что Сергей - наряду с Андреем Карякой - лучший бомбардир в истории "Крыльев". С клубом он не прощается. По словам Фетисова, легендарный форвард должен войти в состав тренерского штаба "КС". На какой должности - этот вопрос сейчас решается.
ИСТОЧНИК KP.RU