В Самарской области в колонии нашли пособника боевиков, напавших на Нальчик в 2005 году

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-11T11:22:00+03:00

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В Самарской области сотрудники ФСБ выявили 35-летнего пособника террористов, который, предположительно, участвовал в вооруженном нападении на Нальчик в 2005 году. Сейчас мужчина отбывает наказание за совершение убийства и террористического акта в колонии особого режима.

- Было установлено, что в 2005 году мужчина помогал членам незаконных вооруженных формирований, в том числе причастным к нападению на силовые ведомства Нальчика. Он перевозил на автомобиле автоматы, пистолеты, ящики с гранатами и несколько тысяч боеприпасов. Пособничеством он занимался по религиозным соображениям, а также из-за родственных связей с некоторыми участниками нападения, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Силовики направили все полученные ими материалы в СУ СК по Кабардино-Балкарской республике. Они будут использоваться в качестве доказательств по уголовному делу, возбужденному ГУ Генпрокуратуры РФ в ЮФО по статьям "Убийство", "Террористический акт" и "Бандитизм".

ИСТОЧНИК KP.RU