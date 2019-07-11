2019-07-11T12:13:47+03:00
Звезды

"Карету мне!" Открытие новой сцены СамАрта отметили премьерой "Горе от ума"

Реконструкцию здания театра завершили в сентябре прошлого года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На новой сцене СамАРТа поставили новый спектакльНа новой сцене СамАРТа поставили новый спектакль
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"СамАРТ" представил премьеру спектакля "Горе от ума" на новой сцене. Реконструкция здания театра завершилась в сентябре 2018 года. Новый зал рассчитан на 400 зрителей, в один день здесь может пройти до трех спектаклей. Открытия новой сцены ждали давно: здесь установлено самое современное оборудование, которое позволяет на высоком уровне работать с звуком, светом, визуальным рядом.

- То, о чем мы так долго мечтали, сегодня произошло, и мы стали свидетелями поистине исторического события – премьеры спектакля на долгожданной сцене, - отметил губернатор Дмитрий Азаров, присутствовавший на премьере. Он отметил, что открытие нового зала было сокровенной мечтой директора театра Сергея Соколова.

- И во многом благодаря вам она свершилась! - уточнил он.

Художественный руководитель театра Павел Маркелов заметил, что пьеса Грибоедова актуальна и сегодня. Постановка начинается с чтения ее по ролям - так, как бы это сделал каждый зритель. Он рассказал, что благодаря новой сцене возможности режиссера значительно расширились.

- Здесь важно найти баланс даже в звучании текста, чтобы первым и последним рядам был одинаково хорошо слышен текст, чтобы при этом не терялось живое слово и эмоции. Сейчас мы работаем, учимся и, на мой взгляд, хорошо справляемся. Для нас начинается самый важный этап – этап «притирки» к новой сцене и зрительному залу – это просто космос, который бодрит и мотивирует работать дальше, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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