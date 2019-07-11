2019-07-11T14:57:53+03:00
Общество

В Самарской области проверят правильность тарифов на вывоз мусора

Облсуд назначил проведение соответствующей экспертизы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проверить правильность мусорных тарифов потребовали депутаты и жители регионаПроверить правильность мусорных тарифов потребовали депутаты и жители регионаФото: Архив "КП"
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В среду, 10 июля, в Самарском областном суде прошло очередное заседание по иску нескольких местных депутатов и председателя Ассоциации владельцев жилья Самарской области Веры Романюк к региональному министерству энергетики и ЖКХ. Касается он тарифа на вывоз мусора. Истцы считают, что он слишком завышен.

- Суд по тарифам на мусор закончился назначением экономико-финансовой экспертизы тарифа. В заседании объявлен перерыв, - сообщил в Твиттере депутат губдумы Михаил Матвеев.

По мнению жителей региона и депутатов, в Самарской области завышен тариф на мусор. Они считают, что в расчетах указаны слишком большие затраты регоператора на арендную плату и вывоз мусора. А вот ответчики придерживаются иной точки зрения. Суд же решил, что все-таки нужно проверить правильность расчетов, поэтому и назначил экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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