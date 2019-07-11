2019-07-11T15:09:04+03:00
Общество

В Самаре 14 июля закроют проезд по дублеру Московского шоссе

Движение ограничат из-за проведения футбольного матча на «Самара Арене»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запрет на проезд по дублеру будет действовать несколько часовЗапрет на проезд по дублеру будет действовать несколько часовФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 14 июля, в Самаре временно перекроют движение транспорта по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Ограничения введут из-за проведения матча 1 тура РПЛ «Крылья Советов» - ЦСКА на стадионе «Самара Арена».

- Проезд по участку дублера Московского шоссе будет закрыт с 15:00 до 21:30. Также там с 6:00 до 24:00 будет введен запрет на остановку транспорта, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

На дублере установят специальные дорожные знаки. Отметим, что ограничения не будут распространяться на машины медиков, полиции и пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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