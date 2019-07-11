2019-07-11T15:26:52+03:00
Общество

МЧС: В Самарской области 12 июля ожидаются дождь, гроза и сильный ветер

Жителей региона просят быть осторожнее на улицах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пятница выдастся в Самарской области дождливой и ветренойПятница выдастся в Самарской области дождливой и ветренойФото: Архив "КП"
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Последний день этой рабочей недели в Самарской области может выдастся не очень благоприятным для прогулок на свежем воздухе. Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 12 июля, на регион обрушатся дождь, гроза и сильный ветер.

- С 7 до 19 часов 12 июля в Самарской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, а также гроза. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха составит 21...26 С°, местами до 16 С°, - сообщили в Приволжском УГМС.

Во избежание несчастных случаев ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям региона по возможности не выходить из зданий и не оставлять детей без присмотра; не стоять и не ходить возле стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, недостроев, деревьев и ЛЭП. Автомобилистам сотрудники МЧС советуют поставить машины в гаражи или припарковать их вдали от деревьев, а если непогода застанет за рулем, то быть осторожнее и не лихачить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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