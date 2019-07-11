СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-11T16:11:04+03:00

Туристы считают, что в Самаре можно купить самый вкусный шоколадный сувенир Фото: Иван ВИСЛОВ

По мнению гостей города, здесь делают самый вкусный шоколад

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Самара попала в топ-5 городов России, где делают самый вкусный шоколад. Опрос туристов соцсетях показал, что в столице 63 региона делают самые лучшие сладкие сувениры.

- Туристы назвали Самару «шоколадной» столицей России. Она заняла первое место рейтинга, набрав 29% голосов, - рассказали представители российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Также в пятерку «шоколадных» городов России попали Санкт-Петербург, за который проголосовали 26% опрошенных, Москва, ей отдали предпочтение 24% туристов, а также Пермь (13%) и Екатеринбург (5%).

ИСТОЧНИК KP.RU