2019-07-11T16:11:04+03:00
Общество

Туристы назвали Самару «шоколадной» столицей России

По мнению гостей города, здесь делают самый вкусный шоколад
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Туристы считают, что в Самаре можно купить самый вкусный шоколадный сувенирТуристы считают, что в Самаре можно купить самый вкусный шоколадный сувенирФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Самара попала в топ-5 городов России, где делают самый вкусный шоколад. Опрос туристов соцсетях показал, что в столице 63 региона делают самые лучшие сладкие сувениры.

- Туристы назвали Самару «шоколадной» столицей России. Она заняла первое место рейтинга, набрав 29% голосов, - рассказали представители российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Также в пятерку «шоколадных» городов России попали Санкт-Петербург, за который проголосовали 26% опрошенных, Москва, ей отдали предпочтение 24% туристов, а также Пермь (13%) и Екатеринбург (5%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Баскетболист «Самары» Баден Яксен стал гостем премии Мохаммеда Али вместе с игроком «Лос Анджелес Лейкерс» Буллоком
Предстала в роли тренера: уроженка Самары снялась в новом клипе группы «На-На»
Дмитрий Комбаров – о капитанской повязке: «Помимо меня здесь есть опытные ребята, но если команда выберет, буду рад»
Ботанический сад в Самаре продлил время работы в летние месяцы
Приемная кампания 2019 в СГСПУ: количество бюджетных мест, как подать документы
Дмитрий Комбаров: «Кроме «Крыльев» были и другие варианты продолжения карьеры»
Жительница Самары заявила, что ее сына жестоко избили в колонии в Пугачеве
МЧС: В Самарской области 12 июля ожидаются дождь, гроза и сильный ветер
В Самаре 14 июля закроют проезд по дублеру Московского шоссе
В Самарской области проверят правильность тарифов на вывоз мусора
Суперкубок России по гандболу среди женщин пройдет в Тольятти
В Самарской области парня поймали на 39 наркопреступлениях и отправили в колонию строгого режима
Миодраг Божович рассказал, чем будет заниматься Сергей Корниленко в «Крыльях Советов» как тренер
В Самаре начальник участка одного из предприятий получил электротравму и умер
«Полностью готов к предстоящей работе»: в Самарской области представили нового главу арбитражного суда
В Самаре собственники жилья обсудили с УК "Авиакор-Стандарт" дальнейшую работу
Времени на раскачку нет: приемная кампания СамГУПС вошла в активную стадию
Приехала на свадьбу и не смогла улететь: жительницу Октябрьска из-за долгов не пустили в Германию
Стену на площади Славы в Самаре предложили превратить в «крылатые качели»