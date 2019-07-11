2019-07-11T19:03:34+03:00
Происшествия

В Самаре на Гагарина водитель иномарки сбил насмерть пешехода-нарушителя

Мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте и угодил под колеса машины
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Иван Чихняев / ДТП 163 СамараФото: Иван Чихняев / ДТП 163 СамараФото: vk.com
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В среду, 10 июля, в одиннадцатом часу вечера в Самаре на улице Гагарина произошла смертельная авария. Там водитель автомобиля Ford сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

- 47-летний водитель иномарки ехал со стороны улицы Авроры в направлении улицы Революционной. Пешеход же пересекал дорогу в неположенном месте, - рассказали полицейские.

В результате случившегося мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали ДТП, а также устанавливают личность погибшего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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