В Самаре на Гагарина водитель иномарки сбил насмерть пешехода-нарушителя
Мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте и угодил под колеса машины
Фото: Иван Чихняев / ДТП 163 СамараФото: vk.com
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В среду, 10 июля, в одиннадцатом часу вечера в Самаре на улице Гагарина произошла смертельная авария. Там водитель автомобиля Ford сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
- 47-летний водитель иномарки ехал со стороны улицы Авроры в направлении улицы Революционной. Пешеход же пересекал дорогу в неположенном месте, - рассказали полицейские.
В результате случившегося мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали ДТП, а также устанавливают личность погибшего мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU