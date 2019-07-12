Житель Тольятти может сесть на 4 года за хранение в квартире более 200 патронов
В Тольятти завели уголовное дело на 48-летнего местного жителя. Как выяснилось, мужчина хранил в своей квартире на улице Автостроителей более 200 патронов различного калибра, пригодных для стрельбы.
- Боеприпасы в жилище и ранее не судимого жителя Тольятти были обнаружены и изъяты совместно полицейскими и сотрудниками ФСБ. Сейчас устанавливается, с какой целью мужчина хранил у себя патроны, а также причастен ли он к другим аналогичными преступлениям, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Уголовное дело в отношении тольяттинца возбудили по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU