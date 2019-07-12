Житель Тольятти может сесть на 4 года за хранение в квартире более 200 патронов

СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-12T08:27:21+03:00

Все найденные у мужчины патроны были пригодны для стрельбы Фото: Архив "КП"

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В Тольятти завели уголовное дело на 48-летнего местного жителя. Как выяснилось, мужчина хранил в своей квартире на улице Автостроителей более 200 патронов различного калибра, пригодных для стрельбы.

- Боеприпасы в жилище и ранее не судимого жителя Тольятти были обнаружены и изъяты совместно полицейскими и сотрудниками ФСБ. Сейчас устанавливается, с какой целью мужчина хранил у себя патроны, а также причастен ли он к другим аналогичными преступлениям, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Уголовное дело в отношении тольяттинца возбудили по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU