2019-07-12T11:00:18+03:00
Общество

«Нерентабельно»: в Самаре в парке Дружбы закрыли прокат роликов и велосипедов

Об этом сообщили в МАУ «Парки Самары»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: МАУ "Парки Самары"Фото: МАУ "Парки Самары"
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Жителям Самары, которые любят выбираться на велопрогулки в парк Дружбы, придется подыскать себе другое место. Велосипеды и ролики, которые можно было взять там на прокат, теперь не доступны. Как выяснилось, прокат решили закрыть.

- Прокат велосипедов и роликов в парке Дружбы закрыт. Нерентабельно. К сожалению, большой минус по итогам двух месяцев работы, - сообщили в Твиттере представители МАУ «Парки Самары».

Эта новость заметно огорчила горожан. По их словам, в парке и так мало развлечений, а закрытие проката делает ситуацию с этим еще более удручающей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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