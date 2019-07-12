2019-07-12T13:57:51+03:00
Общество

Самарчанка забыла в автобусе сумку с четвертью миллиона рублей

Произошло это 12 июля в 50 автобусе
Дмитрий КРИВЕНЦОВМихаил ГОРЮНОВ
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Поиски хозяйки сумки продолжаются.Поиски хозяйки сумки продолжаются.Фото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре местная жительница забыла в автобусе сумку с 250 000 руб. Произошло это днем в пятницу, 12 июля, в 50 автобусе, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» очевидец.

- Мы сейчас едем в 50 автобусе с Красной Глинки. Между остановками «Дома Эмо» и «31 километр» водитель объявил, что женщина потеряла красную сумку размером с лист А4, в которой были 250 000 рублей. Видимо, пассажир забыла и вышла, - рассказал самарец Михаил Чечевица.

Хозяйка сумки на момент написания материала не объявилась. Поиски женщины продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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