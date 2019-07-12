В Самаре до конца июля перекроют проезд по улице Матросова

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-12T15:30:36+03:00

Работы по ремонту сетей продлятся до 31 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В пятницу, 12 июля, в Самаре ввели запрет на движение транспорта по улице Александра Матросова. Проезд закрыли на пересечении с улицей Вольской по нечетной стороне.

- Перекрытие движения связано с проведением работ по ремонту водовода. Оно будет действовать до 22:00 31 июля 2019 года, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Горожан просят с пониманием отнестись к ремонтным работам и заранее планировать свои маршруты следования.

Временная схема перекрытия движения на улице Матросова

ИСТОЧНИК KP.RU