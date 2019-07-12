2019-07-12T16:34:55+03:00
Экономика

Смертность на дорогах нужно снизить в 3,5 раза: в Самаре обсудили ремонт крупных дорог

В областной столице состоялось заседание Коллегии федерального дорожного агентства Росавтодор
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области активно обновляют дорогиВ Самарской области активно обновляют дороги
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В Самаре на заседание собрались представители Росавтодор, федеральных управлений дорог со всей страны и руководство области. Участие в обсуждении реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" принял и губернатор Дмитрий Азаров. Место проведения федерального совещания выбрали неслучайно: Самарская область - один из лидеров по реализации нацпроекта в стране, здесь запущены крупные проекты, такие как Фрунзенский мост, мост через Волгу, развязка в Тольятти.

- Мы сегодня с полной уверенностью говорим о том, что все цели и задачи, которые на 2019 год определены, будут исполнены. Благодаря нацпроектам, инициированным Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы ожидаем значительного улучшения состояния дорог в регионе, - отметил Дмитрий Азаров.

ВСего до конца 2024 года в регионе хотят отремонтировать 1406 км дорог, из низ 387 км находятся в Самарско-Тольяттинской агломерации. В этом году в порядок привелут 247 км автодорог, работы выполнены на 30%.

Руководитель Росавтодора Андрей Костюк отметил, что сейчас необходимо задать высокую планку по качеству работ, своевременности заключения контрактов. А серьезное внимание будет уделяться вопросам безопасности движения: в приоритете обновление региональных трасс, которые проходят через населенные пункты. Здесь ставят светофоры, лежачие полицейские, делают освещение.

- Серьезное снижение аварийности есть на тех трассах, которые были реконструированы в рамках проекта. По многим участкам удалось полностью исключить ДТП со смертельным исходом, - отметил Дмитрий Азаров. И уточнил, что цель - снизить смертность на дорогах в 3,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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