В Новокуйбышевске женщина разбилась насмерть при падении из окна 5 этажа

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-12T16:46:41+03:00

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Днем в пятницу, 12 июля, в Новокуйбышевске на улице Строителей произошло ЧП. Там из окна пятого этажа дома № 17 выпала 45-летняя женщина, пишет gorodnsk63.ru.

По предварительным данным, в момент происшествия вместе с женщиной в квартире находились дети. Как отмечают очевидцы, рядом с телом погибшей была найдена москитная сетка. Не исключено, что женщина неудачно на нее оперлась, и та, не выдержав ее веса, рухнула вниз.

Сейчас правоохранители проводят по факту случившегося проверку. Им предстоит установить точную причину гибели женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU