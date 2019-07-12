В Новокуйбышевске женщина разбилась насмерть при падении из окна 5 этажа
Рядом с телом погибшей нашли москитную сетку
Правоохранители сейчас выясняют причины гибели 45-летней женщины / Фото: gorodnsk63.ru
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Днем в пятницу, 12 июля, в Новокуйбышевске на улице Строителей произошло ЧП. Там из окна пятого этажа дома № 17 выпала 45-летняя женщина, пишет gorodnsk63.ru.
По предварительным данным, в момент происшествия вместе с женщиной в квартире находились дети. Как отмечают очевидцы, рядом с телом погибшей была найдена москитная сетка. Не исключено, что женщина неудачно на нее оперлась, и та, не выдержав ее веса, рухнула вниз.
Сейчас правоохранители проводят по факту случившегося проверку. Им предстоит установить точную причину гибели женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU