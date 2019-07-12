Кировский рынок уже в этом году начнут убирать от железной дороги

СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-12T17:36:47+03:00

Нелегальных торговцев попросят удалиться, а тех, у кого все документы есть, переселят

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В Самаре создадут транпортно-пересадочный узел на основе станции "Пятилетка". Он объединит все виды транспорта: электричку, метров, трамвай и троллейбус, автобус. Перспективы создания такого комплекса сегодня обсудили на выездном совещании с участием главы города Елены Лапушкиной и представителей РЖД.

- "Пятилетка" станет одним из четырёх подобных узлов на пути следования нового ускоренного электропоезда Липяги-Тольятти Южное. Путь электрички от Самары до Тольятти займет 1,5 часа, - рассказали в городской администрации.

Для того, чтобы этот смелый проект воплотили в жизнь, необходимо переформатировать Кировский рынок. Сейчас торговые ряды находятся в зоне безопасности железной дороги. Многие палатки занимают участок незаконно. Эту тему не так давно обсуждало руководство железной дороги с депутатом Александром Хинштейном.

Сейчас стало известно, что нелегальные точки начнут демонтировать уже в этом году. Законным собственникам предложат торговые помещения в рамках транспортного узла. Полностью создание узла должно быть завершено до 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU