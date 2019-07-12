Евгений Серпер: "В Самаре дороги можно отремонтировать с опережением сроков. Это позволяет претендовать на дополнительные средства"

СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-12T17:56:16+03:00

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В Самаре прошло заседание федерального дорожного агентства Росавтодор. На заседании о планах по ремонту дорог рассказал губернатор Дмитрий Азаров, выступил со своими предложениями и депутат государственной Думы Евгений Серпер. Его представил руководитель Росавтодора Андрей Костюк: "Это тот человек, который за Самарскую область бьется по каждому проекту". Депутат отметил, что регион активно участвует в реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги. И у Самарской области есть перспективы:

- Федеральный центр сегодня дает возможность обратиться за дополнительным финансированием по ремонту дорог, потому что есть регионы, отстающие в освоении денежных средств, которые они запрашивали. А в Самарской области есть объекты, которые могут быть введены и отремонтированы с опережением сроков. Это позволит претендовать на дополнительные средства, - отметил он.

По словам Евгения Серпера, нормативу сегодня соответствует 45% дорог региона.

- Работа по освоению федеральных средств активно ведется, мы стараемся в ней быть лидерами, это касается не только нацпроекта, но и масштабных инфраструктурных проектов, мы будем держать руку на пульсе, - уточнил он.

ИСТОЧНИК KP.RU