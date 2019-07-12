Транспортную развязку на М5 около Тольятти построили на 68%

СЕГОДНЯ 19:54 2019-07-12T20:08:10+03:00

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Глава Росавтодора Андрей Костюк проверил, как идет строительство трехуровневой транспортной развязки на 974 километре трассы М5 под Тольятти. Эстакада появится над существующей трассой и железнодорожным тоннелем. В результате в два раза увеличится пропускная способность дороги.

-Сейчас объект готов на 68%. Максимальная высота эстакады 18 метров, протяженность 1 км 117 м. Сейчас здесь бурят сваи, сооружают ростверки и опоры. На подходах к путепроводу укладывают дорожную одежду, - рассказал начальник ФКУ Поволжуправтодор" Сергей Логунов.

Также в зоне строительства отремонтируют дороги местного значения. Они расположены в зоне строительства развязки. Два кольцевых пересечения со съездами в город отдадут на баланс муниципалитета. Строительство стоимостью почти в 7 млрд рублей намерены завершить в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU