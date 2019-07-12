Самарский бизнесмен умер от огнестрельного ранения у стен Смольного в Санкт-Петербурге
Мужчина приехал в северную столицу по делам
Самарский предприниматель умер в Питере
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Самарский предприниматель погиб в Санкт-Петербурге. Его тело нашли с огнестрельным ранением возле Смольного, сообщает "КП-Санкт-Петербург". Рядом стояла сумка и лежал пистолет.
По предварительной информации, погибшему было 28 лет, мужчина приехал в Санкт-Петербург по делам. Есть информация, что около тела мужчины была предсмертная записка, так что, возможно, полиции не придется искать убийцу.
Что случилось, и кем был погибший предприниматель, пока не известно. "КП-Самара" будет следить за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU