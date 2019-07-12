Самарский бизнесмен умер от огнестрельного ранения у стен Смольного в Санкт-Петербурге

12 Июль 22:06 2019-07-12T22:06:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарский предприниматель погиб в Санкт-Петербурге. Его тело нашли с огнестрельным ранением возле Смольного, сообщает "КП-Санкт-Петербург". Рядом стояла сумка и лежал пистолет.

По предварительной информации, погибшему было 28 лет, мужчина приехал в Санкт-Петербург по делам. Есть информация, что около тела мужчины была предсмертная записка, так что, возможно, полиции не придется искать убийцу.

Что случилось, и кем был погибший предприниматель, пока не известно. "КП-Самара" будет следить за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU