2019-07-12T22:37:20+03:00
Общество

На Пятой просеке пообещали не строить многоэтажку впритык к обещанной школе

Об этом стало известно на встрече жителей с мэром города и депутатом Госдумы Хинштейном
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Жителям Пятой просеки пообещали построить школу, а не еще один домЖителям Пятой просеки пообещали построить школу, а не еще один дом
Изменить размер текста:

Жители Пятой просеки встретились с главой города Еленой Лапушкиной и депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Речь шла о вопросах развития территории. Наиболее проблемный вопрос - выбор места под строительство школы в этом районе.

- Место строительства определено, это участок размером 4 Га на котором можно построить современную школу на 1,5 тысячи посещений в смену с несколькими спортивными залами и помещениями для занятий творчеством, - рассказали в администрации Самары. Также тут поделились планами сделать рядом парковую зону.

Жители опасаются, что рядом со школой начнут строить многоэтажку. Эту информацию на встрече опровергли, так как никакого разрешения на строительство не выдавалось. Также сообщается, что жители согласились с вырубкой лиственных деревьев на территории, предназначенной для строительства новой школы. Но при этом власти пообещали, что взамен будут высажены новые.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарский бизнесмен умер от огнестрельного ранения у стен Смольного в Санкт-Петербурге
Транспортную развязку на М5 около Тольятти построили на 68%
Евгений Серпер: "В Самаре дороги можно отремонтировать с опережением сроков. Это позволяет претендовать на дополнительные средства"
В Самаре на ул. Победы ремонтируют дорогу между трамвайными рельсами
Кировский рынок уже в этом году начнут убирать от железной дороги
И матрешки впереди: Стала известна программа танцевально-карнавального парада в Самаре на 13 июля 2019 года
Нашли только дочь: в Иверском монастыре продолжаются поиски останков Алабина
В Тольятти ищут пропавшую 17-летнюю девушку с татуировкой розы и кинжала на руке
В Новокуйбышевске женщина разбилась насмерть при падении из окна 5 этажа
Защитник «Крыльев Советов» Мирал Самарджич подписал контракт со словенской «Олимпией»
В Самаре из-за соревнований по велоспорту перекроют три улицы
Смертность на дорогах нужно снизить в 3,5 раза: в Самаре обсудили ремонт крупных дорог
«Сначала загорелись, а потом взорвались»: в Самаре пожарные тушили кондиционеры в девятиэтажке на Ново-Садовой
Погода на выходные 13-14 июля в Самарской области: регион захватят дожди, грозы и северный ветер
В Самаре до конца июля перекроют проезд по улице Матросова
Как добраться до стадиона «Самара Арена» в день матча «Крылья Советов» - ЦСКА 14 июля
«Жигули» раздора: жителя Жигулевска забили до смерти за его нежелание отдавать проигранный автомобиль
Будет еще 1700 рабочих мест: четыре компании готовы открыть свое производство в Тольятти
Возле «Самара Арены» из-за футбольного матча 14 июля перекроют несколько дорог
Самарчанка забыла в автобусе сумку с четвертью миллиона рублей
Началось строительство детского инклюзивного парка возле «Самара Арены»
В Самаре здания на Ново-Вокзальной и Карла Маркса перепланируют под детские сады
Выдрали с «корнем» из земли: в Сызрани хулиганы разломали в парке антивандальную скамейку
Отпуск под запретом: в 2019 году из-за долгов за границу не смогут улететь более 57 тысяч самарцев
Картинг в парке Гагарина в Самаре будет работать до конца сезона
Каждый пятый житель Самары ежемесячно использует более 33 ГБ мобильного интернета
В Новокуйбышевске гендиректора фирмы будут судить за уклонение от уплаты налогов на 15 млн рублей