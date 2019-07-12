На Пятой просеке пообещали не строить многоэтажку впритык к обещанной школе

12 Июль 22:37 2019-07-12T22:37:20+03:00

Жителям Пятой просеки пообещали построить школу, а не еще один дом

Об этом стало известно на встрече жителей с мэром города и депутатом Госдумы Хинштейном

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Жители Пятой просеки встретились с главой города Еленой Лапушкиной и депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Речь шла о вопросах развития территории. Наиболее проблемный вопрос - выбор места под строительство школы в этом районе.

- Место строительства определено, это участок размером 4 Га на котором можно построить современную школу на 1,5 тысячи посещений в смену с несколькими спортивными залами и помещениями для занятий творчеством, - рассказали в администрации Самары. Также тут поделились планами сделать рядом парковую зону.

Жители опасаются, что рядом со школой начнут строить многоэтажку. Эту информацию на встрече опровергли, так как никакого разрешения на строительство не выдавалось. Также сообщается, что жители согласились с вырубкой лиственных деревьев на территории, предназначенной для строительства новой школы. Но при этом власти пообещали, что взамен будут высажены новые.

ИСТОЧНИК KP.RU