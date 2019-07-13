В Сызранском районе в столкновении KIA и Opel 2 человека погибли, еще 6 получили травмы
Вечером в пятницу, 12 июля, в 19:47 на 7 км трассы «Сызрань — Шигоны — Волжский Утес» в Сызранском районе произошла смертельная авария. Там столкнулись автомобили «Киа Рио» и «Опель Корса». По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель одной из иномарок, выехав на встречную полосу.
- В результате ДТП погибли 2 человека. Еще 6 человек получили различные травмы. Их госпитализировали в Сызранскую центральную городскую больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
На место ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 5 человек и 2 единиц техники. Всего же для ликвидации последствий аварии привлекались 26 человек и 10 единиц техники. Сейчас подробности и все детали ДТП устанавливают полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU