2019-07-13T09:17:16+03:00
Происшествия

Машины разметало в разные стороны: У Малой Царевщины в столкновении двух иномарок и «пятерки» погиб молодой мужчина

Также в аварии пострадал еще один человек
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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В пятницу, 12 июля, около 17:30 на 4 км трассы «Волжский — Мирный — Малая Царевщина» произошло страшное ДТП с участием трех автомобилей. Там в районе села Малая Царевщина столкнулись «пятерка», Kia Rio и Volkswagen Polo. По предварительным данным, аварию спровоцировал 37-летний водитель отечественного автомобиля.

Kia после столкновения вылетала в кювет / Фото: ДТП Самара Фото: vk.com

Kia после столкновения вылетала в кювет / Фото: ДТП СамараФото: vk.com

- Мужчина за рулем ВАЗ-2105 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением 46-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. После этого иномарка вылетела в кювет, а «пятерка» столкнулась с попутным автомобилем Volkswagen, за рулем которого ехала 19-летняя девушка, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Автомобили разметало в разные стороны / Фото: ДТП Самара Фото: vk.com

Автомобили разметало в разные стороны / Фото: ДТП СамараФото: vk.com

В результате случившегося водитель отечественной легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Также в аварии пострадал водитель Kia. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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