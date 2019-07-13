2019-07-13T11:18:33+03:00
Общество

Потерянные госномера и брошенные в воде машины: в Тольятти из-за сильного ливня затопило дороги

Городские ливневки оказались не готовы к такому большому объему воды [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: паблик "ТОЛЬЯТТИ"Фото: паблик "ТОЛЬЯТТИ"Фото: vk.com
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Ливень, который обрушился на Самарскую область в пятницу, 12 июля, не прошел бесследно для местных жителей. Больше всего из-за непогоды пострадали автомобилисты из Тольятти, чей город вчера практически превратился в Венецию. По словам местных жителей, под воду ушли улицы Льва Толстого, Юбилейная, Борковская, а также трасса в районе Жигулевского моря.

Дороги в Тольятти превратились в полноводные каналы Фото: vk.com

Дороги в Тольятти превратились в полноводные каналыФото: vk.com

- Дороги превратились в огромные моря. Администрация, примите меры по откачке! - пишут в соцсетях тольяттинцы.

Как рассказывают местные жители, в некоторых случаях машины настолько сильно уходили под воду, что автомобилисты бросали их на дорогах и шли домой пешком. Многие из-за потопа потеряли свои госномера и теперь через соцсети призывают горожан помочь в их поиске.

Автомобилисты бросали свои машины и пошли пешком Фото: vk.com

Автомобилисты бросали свои машины и пошли пешкомФото: vk.com

Отметим, что «заложниками» рек и озер, которые разлились на улицах Тольятти, стали не только легковые автомобили, но и даже автобусы. Так, на улице Борковской вода затопила салон одного из городских маршрутов.

Как сообщают тольяттинцы, сегодня, 13 июля, ситуация на дорогах немногим лучше. Вода за ночь никуда не исчезла, автомобилисты по-прежнему стоят в заторах.

В Тольятти на улице Борковской затопило автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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