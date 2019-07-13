Потерянные госномера и брошенные в воде машины: в Тольятти из-за сильного ливня затопило дороги

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-13T11:18:33+03:00

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Ливень, который обрушился на Самарскую область в пятницу, 12 июля, не прошел бесследно для местных жителей. Больше всего из-за непогоды пострадали автомобилисты из Тольятти, чей город вчера практически превратился в Венецию. По словам местных жителей, под воду ушли улицы Льва Толстого, Юбилейная, Борковская, а также трасса в районе Жигулевского моря.

Дороги в Тольятти превратились в полноводные каналыФото: vk.com

- Дороги превратились в огромные моря. Администрация, примите меры по откачке! - пишут в соцсетях тольяттинцы.

Как рассказывают местные жители, в некоторых случаях машины настолько сильно уходили под воду, что автомобилисты бросали их на дорогах и шли домой пешком. Многие из-за потопа потеряли свои госномера и теперь через соцсети призывают горожан помочь в их поиске.

Автомобилисты бросали свои машины и пошли пешкомФото: vk.com

Отметим, что «заложниками» рек и озер, которые разлились на улицах Тольятти, стали не только легковые автомобили, но и даже автобусы. Так, на улице Борковской вода затопила салон одного из городских маршрутов.

Как сообщают тольяттинцы, сегодня, 13 июля, ситуация на дорогах немногим лучше. Вода за ночь никуда не исчезла, автомобилисты по-прежнему стоят в заторах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/719994" frameborder="0"></iframe> В Тольятти на улице Борковской затопило автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU