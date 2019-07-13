В Самарской области построят современный парк с «сызранской изюминкой»

СЕГОДНЯ 20:21 2019-07-13T20:21:49+03:00

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В Сызранском районе в этом году появится новое современное общественное пространство, которое станет местом отдыха для людей всех возрастов. Речь идет о парке, который хотят обустроить в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в сельском поселении Усинское. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы Сызранского района Виктории Кузнецовой.

- Проекту нужно придать индивидуальность. Нужно добавить некую сызранскую изюминку, найти своеобразные фишки, которыми могли бы гордится местные жители, - отметил глава региона.

Предполагается, что на строительство парка в Сызранском районе уйдет около 8 млн рублей. На эти средства там сделают детскую и спортивные площадки, а также зону отдыха для мам с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU