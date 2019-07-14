2019-07-14T09:17:41+03:00
Общество

В Самарской области 22-летняя девушка погибла в авто, улетевшем в кювет

Авария произошла поздней ночью в Волжском районе
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Автомобиль улетел в кюветАвтомобиль улетел в кювет
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В Самарской области около 11 вечера в субботу, 13 июля в ДТП погибла девушка 22 лет. Она находилась за рулем автомобиля LADA Granta и ехала со стороны поселка Пахарь к поселку Просвет. В какой-то момент водитель не справилась с управлением и автомобиль вылетел в кювет, перевернувшись.

- Пострадала женщина за рулем, ее доставили в больницу, где она умерла. Также в машине находилась 25-летняя пассажирка на переднем сидении, она была пристегнута ремнем безопасности. Она обратилась в больницу с повреждениями, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, а полицейские напоминают, что на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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