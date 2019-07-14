В Самарской области дорогу залила нефть из опрокинувшейся цистерны

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-14T09:36:30+03:00

Цистерна упала на бок и из нее пролилась нефть

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В Ставропольском районе Самарской области случилось серьезное ЧП: легковой автомобиль Лада Веста протаранил цистерну с нефтью, она перевернулась, упала на бок, а огнеопасная жидкость начала вытекать и затопила дорогу. ДТП случилось на трассе М5, в грузовике Scania было 26 кубометров будущего топлива.

- Утечка произошла на площади 150 кв.м., вылился 1 кубометр нефти. На дороге организовали реверсивное движение. Загрязнения водоемов и сельскохозяйственных земель не произошло, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

На место ЧП сразу прибыли отправители нефти, они выкачивают ее из цистерны,вылившуюся нефть собирают с дороги, поднимают цистерну. Сотрудники МЧС уже локализовали утечку, пожарные подразделения развернули "пенную атаку" - залили нефть пеной, чтобы не допустить возгорания. К шести утра движение на участке уже восстановили. На месте работали 9 пожарных машин и 21 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/720089" frameborder="0"></iframe> Под Самарой залили пеной разлившуюся нефть.

ИСТОЧНИК KP.RU