2019-07-14T10:01:01+03:00
Происшествия

В Самаре водитель поехал на "красный" и забрал с собой в больницу еще двоих людей

Мужчина на "Лада Весте" нарушил правила на перекрестке Полевой и Молодогвардейской
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Машина не в лучшем состоянииМашина не в лучшем состоянии
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Три человека пострадали в ДТП в Самаре на ул. Полевой, в месте ее пересечения с ул. Молодогвардейская. По версии полицейских виновников аварии стал мужчина 38 лет на Лада Веста, который выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Здесь он столкнулся с автомобилем Киа, который двигался по правилам.

- Мужчину - водителя, который спровоцировал аварию, доставили в больницу в тяжелом состоянии, также пострадали двое пассажиров Весты, одного уже отпустили, второй госпитализирован в тяжелом состоянии, - объяснили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сообщается, что пассажирам - 27 и 25 лет. В Киа никто не пострадал. Сейчас проводится проверка по факту происшествия. Все подробности предстоит выяснить полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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