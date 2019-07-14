Около авто стоит напуганный мальчик: четверо детей пострадали в ДТП на Антонова-Овсеенко

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-14T13:51:09+03:00

Очевидцы говорят о том, что в аварии пострадали также двое взрослых

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Четверо детей и двое взрослых пострадали в аварии на пересечение ул. Карбышева и Антонова-Овсеенко. Как сообщили очевидцы в соцсетях, на перекрестке столкнулись Гранта и Киа, у последней разбита вся передняя часть.

- Скорая, МЧС - все службы работают, рядом с машиной стоит испуганный мальчик, с ним разговаривают спасатели, - говорят очевидцы.

В полиции "КП-Самара" сообщили, что водитель "Гранты" не уступил дорогу при повороте налево. И в "Гранте", и в "Киа" были дети. В отечественной легковушке пострадали 8-летний мальчик и 6-летняя девочка. Они сидели на заднем сиденье без специальных устройств. В Киа 4-летний мальчик был в детском кресле, еще один 11-летний ребенок также был пристегнут. Всех детей уже выписали домой.

ИСТОЧНИК KP.RU