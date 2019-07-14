В Самаре движение трамваев встало из-за перевернувшегося грузовика с песком

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-14T19:04:32+03:00

Трамваи стояли около сорока минут, так как рельсы были заняты

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В Самаре на пересечении улиц Красноармейская и Арцыбушевская было прекращено движение трамваев. Виновником этого стал камаз, который разлегся на рельсах. В кузове грузового автомобиля был песок, который просыпался прямо на рельсы.

- Около сорока минут стояло движение, потом грузовик убрали. Непонятно, как это произошло, такое ощущение, что автомобиль кого-то обгонял, - рассказывают очевидцы аварии

В деталях ДТП разберутся полицейские. Сейчас проводится проверка. Информации о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU