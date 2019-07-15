В Самарской области водитель Volkswagen выехал на «встречку» и устроил смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 08:02 2019-07-15T08:03:29+03:00

Автомобилист сначала влетел в «десятку», а потом столкнулся с «Шевроле»

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В воскресенье, 14 июля, около 16:00 на 54 км 555 м трассы «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» произошло смертельное ДТП. Там столкнулись автомобиль Volkswagen Golf с номерами Оренбургской области, ВАЗ-21102 и Chevrolet Viva.

- 23-летний водитель Volkswagen, двигаясь со стороны Волгограда в направлении Самары, выехал на встречную полосу и врезался в «десятку» под управлением 49-летнего мужчины. После этого водитель Volkswagen потерял управление и столкнулся с попутным Chevrolet Viva, за рулем которого ехал 39-летний мужчина, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель отечественной легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Его 36-летняя пассажирка с различными травмами была госпитализирована в больницу. Также в медучреждение отправили водителя Volkswagen и его 23-летнего пассажира. Сейчас по факту произошедшего полицейские проводят проверку.

Смертельную аварию спровоцировал водитель Volkswagen GolfФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU