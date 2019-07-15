Под Самарой мотоциклист из Казани погиб после столкновения с Volkswagen и Kia

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-15T08:56:08+03:00

Мотоциклист врезался в попутный Volkswagen и отлетел на встречную Kia Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самарской области сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в воскресенье, 14 июля, на 88 км трассы «Самара — Ульяновск» в Красноярском районе. Там примерно в 16:10 столкнулись автомобили Volkswagen, Kia и мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- По предварительной версии, 33-летний мотоциклист из Казани, двигаясь со стороны Ульяновска в направлении Самары не выбрал безопасную дистанцию, и врезался в попутный автомобиль Volkswagen под управлением 64-летнего мужчины. После этого мотоцикл отбросило на встречную полосу на автомобиль «Киа», за рулем которого ехала 43-летняя женщина, - рассказали полицейские.

В результате произошедшего мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU