Дожди и грозы задержатся в Самарской области еще на неделю

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-15T12:39:42+03:00

По прогнозам синоптиков, дождь будет лить и днем, и в ночное время Фото: Архив "КП"

Несмотря на дождливую и пасмурную погоду, в регионе будет тепло

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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области на этой рабочей неделе. Судя по их прогнозам, дожди пока не собираются покидать наш регион.

Так, в ночь на вторник, 16 июля, местами по Самарской области пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 12...17 °C. Днем существенных осадков не предвидится. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Воздух прогреется до 23...28 °C.

В ночь на среду, 17 июля, сотрудники Приволжского УГМС прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Кроме того, ветер усилится до 7-12 м/с. Днем также ожидаются дождь и гроза. Скорость ветра составит 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах 22...27 °C.

В четверг, 18 июля, местами по области пройдет кратковременный дождь и возможна гроза. Будет дуть восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит 25...30 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU