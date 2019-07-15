Дожди и грозы задержатся в Самарской области еще на неделю
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области на этой рабочей неделе. Судя по их прогнозам, дожди пока не собираются покидать наш регион.
Так, в ночь на вторник, 16 июля, местами по Самарской области пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 12...17 °C. Днем существенных осадков не предвидится. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Воздух прогреется до 23...28 °C.
В ночь на среду, 17 июля, сотрудники Приволжского УГМС прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Кроме того, ветер усилится до 7-12 м/с. Днем также ожидаются дождь и гроза. Скорость ветра составит 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах 22...27 °C.
В четверг, 18 июля, местами по области пройдет кратковременный дождь и возможна гроза. Будет дуть восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит 25...30 °C.
ИСТОЧНИК KP.RU