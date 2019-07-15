В Самарской области в двух детских больницах появятся аппараты МРТ

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-15T15:58:27+03:00

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В Самарской области в детских лечебных учреждениях впервые появятся аппараты МРТ. Речь идет о Самарской областной детской клинической больнице имени Н.Н. Ивановой и Тольяттинской детской больнице № 1. В последней уже готовятся к проведению строительно-монтажных работ в будущем кабинете МРТ.

- Тольяттинская детская больница № 1 — одно из детских опорных лечебных учреждений губернии. Она оказывает медпомощь детям из Тольятти, Сызранского, Приволжского и Ставропольского районов. Также там работает травмоцентр первого уровня, который оказывает помощь детям, пострадавшим в ДТП на трассе М-5. Поэтому установка такого оборудования как аппарат МРТ там необходима, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Добавим, что недавно в тольяттинской больнице отремонтировали и сломавшийся томограф. Теперь маленьких пациентов не приходится возить на обследование в медгородок.

ИСТОЧНИК KP.RU