2019-07-15T15:58:27+03:00
Общество

В Самарской области в двух детских больницах появятся аппараты МРТ

Новой техникой снабдят медучреждения в Самаре и Тольятти
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В Самарской области в детских лечебных учреждениях впервые появятся аппараты МРТ. Речь идет о Самарской областной детской клинической больнице имени Н.Н. Ивановой и Тольяттинской детской больнице № 1. В последней уже готовятся к проведению строительно-монтажных работ в будущем кабинете МРТ.

- Тольяттинская детская больница № 1 — одно из детских опорных лечебных учреждений губернии. Она оказывает медпомощь детям из Тольятти, Сызранского, Приволжского и Ставропольского районов. Также там работает травмоцентр первого уровня, который оказывает помощь детям, пострадавшим в ДТП на трассе М-5. Поэтому установка такого оборудования как аппарат МРТ там необходима, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Добавим, что недавно в тольяттинской больнице отремонтировали и сломавшийся томограф. Теперь маленьких пациентов не приходится возить на обследование в медгородок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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