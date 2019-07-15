Стена на площади Славы в Самаре может получить медиаэкраны

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-15T18:06:10+03:00

Спорная композиция вызывала у горожан много вопросов несколько лет назад Фото: Кирилл КАРИМОВ

Нужны ли очередные преобразования на площади у здания правительства спросят у горожан

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Стену на склоне площади Славы в Самаре собираются несколько облагородить. Чуть ли не главный символ прошлого губернатора региона Николая Меркушкина, который был назван им «Гордость, честь и слава Самарской области», должен получить современные медиаэкраны.

Как отметили в пресс-службе правительства Самарской области, были рассмотрены три концепции «перезагрузки» стены. В итоге, рабочая группа пришла к выводу, что наполнение стены должно носить информационный характер.

Так, больше всего положительных отзывов в рабочей группе вызвал проект архитектора Дмитрия Орлова, одного из авторов первоначальной версии стены. Орлов предложил использовать в оформлении мемориала огромные медиаэкраны.

Как пообещали в правительстве региона, принимая конечное решение, будет учтено мнение общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU