В Самаре под суд пойдут малолетние наркодилеры

СЕГОДНЯ 21:36 2019-07-15T21:36:31+03:00

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Два несовершеннолетних самарца стали фигурантами уголовного дела по 228-й «наркотической» статье уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

По данным следствия, малолетние «эскобары» сбывали наркотики в 2018-2019 годах, используя и интернет. Общая масса вещества, содержавшего производное N-метилэфедрона, составила около 3,5 г. Кроме того, в начале 2019 года полиция изъяла у обвиняемых более 15 г наркотика.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Промышленного района Самары. Подросткам грозят продолжительные сроки лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU