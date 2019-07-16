Житель Тольятти вспомнил о своих дочерях и устроился на работу из-за "уголовки"

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-16T09:00:17+03:00

Мужчина погасил перед своими детьми долг в более чем 190 тысяч рублей

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В Тольятти судебные приставы помогли алиментщику встать на путь исправления. Мужчина задолжал своим детям более 190 тысяч рублей и "вспомнил" об этом только после привлечения к уголовной ответственности.

- Поскольку тольяттинец уклонялся от уплаты денег на содержание своих дочерей, то приставы составили на него протокол по статье "Неуплата средств на содержание детей", а суд затем назначил мужчине 40 часов обязательных работ. Однако и после этого должник продолжил уклоняться от выплаты алиментов, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

В итоге мужчину привлекли к уголовной ответственности. На этот раз ему назначили наказание в виде исправительных работ с удержанием в счет государства 5% от дохода. Сразу после этого должник погасил задолженность, а также устроился на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU