2019-07-16T09:29:18+03:00
Общество

В Самаре в парке Гагарина закрыли новое колесо обозрения

Аттракцион не будет работать в течение одного дня
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: МАУ "Парки Самары"Фото: МАУ "Парки Самары"Фото: Twitter.com
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Во вторник, 16 июля, в Самаре в парке имени Юрия Гагарина закрыли новое колесо обозрения. Насколько известно, мера эта временная и продлится всего один день.

- Аттракцион будет закрыт для проведения планового обслуживания кабин. Приносим извинения за неудобства, - сообщили в Твиттере представители МАУ «Парки Самары».

Также сотрудники учреждения рассказали, когда в парке демонтируют старое колесо обозрения. По их словам, процесс этот дорогой и требует соблюдения многих формальностей. Сейчас ведется финансовая и документальная подготовка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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