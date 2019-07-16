В Самаре в парке Гагарина закрыли новое колесо обозрения
Аттракцион не будет работать в течение одного дня
Фото: МАУ "Парки Самары"Фото: Twitter.com
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Во вторник, 16 июля, в Самаре в парке имени Юрия Гагарина закрыли новое колесо обозрения. Насколько известно, мера эта временная и продлится всего один день.
- Аттракцион будет закрыт для проведения планового обслуживания кабин. Приносим извинения за неудобства, - сообщили в Твиттере представители МАУ «Парки Самары».
Также сотрудники учреждения рассказали, когда в парке демонтируют старое колесо обозрения. По их словам, процесс этот дорогой и требует соблюдения многих формальностей. Сейчас ведется финансовая и документальная подготовка.
ИСТОЧНИК KP.RU