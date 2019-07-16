2019-07-16T09:57:02+03:00
Происшествия

В Самаре двоих оренбуржцев осудили за попытку сжечь чужой автомобиль по заказу

Мужчины сами изготовили зажигательное устройство и заложили его
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд отправил одного из злоумышленников в колонию, а второму дал условный срокСуд отправил одного из злоумышленников в колонию, а второму дал условный срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Красноглинский районный суд Самары вынес приговор двоим уроженцам Оренбургской области, которые обвинялись в незаконном изготовлении и закладке самодельного зажигательного устройства под автомобиль одного из жителей региона. Сделали они это по заказу третьих лиц.

- 38-летний Александр М и 47-летний Александр А были задержаны в сентябре 2018 года. В отношении них были возбуждены уголовные дела по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки, ношения и изготовления взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также умышленного уничтожения или повреждения имущества, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

Александра М. признали виновным в хранении и изготовлении взрывных устройств, а также в покушении на уничтожение чужого имущества и отправили в колонию общего режима. Другого же мужчину признали виновным в соучастии и изготовлении взрывных устройств и назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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