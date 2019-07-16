2019-07-16T10:27:05+03:00
Общество

В Самарской области на берег Волги возле Климовки выбросило сотни мертвых рыб

Сейчас специалисты устанавливают причину массовой гибели обитателей реки [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жители региона нашли на берегу множество мертвых мальков, судаков и окунейЖители региона нашли на берегу множество мертвых мальков, судаков и окунейФото: Скриншот с видео
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Жители Самарской области бьют тревогу — на берег реки Волги в районе села Климовка Шигонского района выбросило сотни мертвых мальков, судаков и окуней. Они засняли это бедствие на видео в понедельник, 15 июля.

- Меня в прошлом году осудили за вылов рыбы, а за эту дохлую рыбу кого судить будут? - интересуется автор ролика.

Что стало причиной массового вымирания рыбы, пока не известно. Жители региона предполагают, что в этом виноваты предприятия из Ульяновской области. Якобы они могли сбросить в воду какие-нибудь химикаты или нечистоты. Кто-то предполагает, что виной всему недавняя непогода: возможно, во время шторма еще живую рыбу выкинуло водой на берег, а потом она погибла, или это дождями смыло с полей удобрения. Как отмечают тольяттинцы, еще 10 июля на Волге в районе Климовки такой страшной картины не наблюдалось. Вода была чистая.

Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в Рыбнадзоре, на место для обследования уже выехали специалисты. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

На Волге в районе Климовки на берег выбросило множество дохлой рыбы .Видео: паблик ТОЛЬЯТТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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