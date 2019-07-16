2019-07-16T11:55:05+03:00
Происшествия

Житель Сызрани переночевал в гостях у друга и оставил его мать без украшений

Мужчина украл у женщины ценности на сумму более 220 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина остался один в чужом доме и украл оттуда женские украшенияМужчина остался один в чужом доме и украл оттуда женские украшенияФото: Архив "КП"
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Недавно в полицию Сызрани обратилась 40-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее из дома пропали украшения на общую сумму более 220 тысяч рублей, которые она хранила в шкафу.

- Полицейские выяснили, что незадолго до исчезновения ценностей в доме ночевал знакомый сына сызранки. Он оставался в жилище один на всю ночь. Именно этого приятеля и заподозрили в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Предполагаемым преступником оказался безработный 29-летний житель Октябрьска, который ранее судим не был. Он признал свою вину и рассказал, что успел сдать часть похищенных украшений в ломбард. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 1 года. Сейчас полицейские занимаются поисками украденных ценностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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