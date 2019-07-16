В Тольятти полицейские и ОМОН нашли на рынке нелегальных мигрантов
На рынке «Центральный» в Тольятти сотрудники управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД и бойцы ОМОНа самарского управления Росгвардии нашли нелегальных мигрантов. Правоохранители проверили 61 человека, выяснилось, что у 21-го иностранца не было документов, сообщает пресс-служба областного главка.
- За нарушения миграционного законодательства составлены три административных протокола по части 1 статьи 18.8 и части 1.1 статьи 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», - отметили в ГУ МВД по Самарской области.
В полиции отметили, что такие рейды проводят в регионе систематически.
В Тольятти полицейские и ОМОН нашли на рынке нелегальных мигрантов.
ИСТОЧНИК KP.RU