СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-16T12:18:10+03:00

В полиции отметили, что такие рейды проводят в регионе систематически. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во время рейда выяснилось, что у 21-го иностранца не было с собой документов

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На рынке «Центральный» в Тольятти сотрудники управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД и бойцы ОМОНа самарского управления Росгвардии нашли нелегальных мигрантов. Правоохранители проверили 61 человека, выяснилось, что у 21-го иностранца не было документов, сообщает пресс-служба областного главка.

- За нарушения миграционного законодательства составлены три административных протокола по части 1 статьи 18.8 и части 1.1 статьи 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», - отметили в ГУ МВД по Самарской области.

В полиции отметили, что такие рейды проводят в регионе систематически.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/720456" frameborder="0"></iframe> В Тольятти полицейские и ОМОН нашли на рынке нелегальных мигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU