2019-07-16T14:17:07+03:00
Общество

Монумент Славы, «Ладья» или вокзал: самарцам предлагают выбрать символ города

На голосование вынесли 7 вариантов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Символы, которые наберут больше голосов, изобразят в виде граффити на улицах городаСимволы, которые наберут больше голосов, изобразят в виде граффити на улицах городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителям Самары предложили выбрать лучшие символы города. На голосование вынесли 7 вариантов, которые были определены на основе предварительного опроса горожан.

- Мы предлагаем самарцам проголосовать за один из следующих вариантов: монумент Славы, стела «Ладья», набережная реки Волги, стадион «Самара Арена», аэропорт Курумоч имени С.П. Королева, железнодорожный вокзал, площадь Куйбышева или указать свой вариант, - рассказали активисты самарского отделения Общероссийского народного фронта.

Те символы, которые наберут наибольшее количество голосов, будут предложены властям при разработке проектов брендирования территорий, а также будут изображены в виде граффити на городских улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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