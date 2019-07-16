2019-07-16T15:00:28+03:00
Происшествия

Машина превратилась в «фарш»: на трассе М-5 в Сергиевском районе произошло смертельное ДТП

Очевидцы сообщают о четырех погибших
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: samara_dtp_officialФото: samara_dtp_officialФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Днем во вторник, 16 июля, на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе произошло страшное ДТП, одним из частников которого стал легковой автомобиль. Обстоятельства аварии пока не известны, но, судя по всему, удар был очень сильный, машину полностью разворотило.

- ДТП произошло в районе Черновки. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, - сообщают очевидцы в соцсетях.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, устанавливая все обстоятельства и детали аварии.

Как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, на 1074 км трассы М-5 столкнулись «Лада Гранта» и КамАЗ. Все погибшие находились в легковушке. Также в аварии пострадал водитель большегруза. Полицейские организовали на дороге реверсивное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на улицах Дыбенко и Свободы установят светофоры
Самарцы узнают больше об истории города на бесплатной цифровой выставке
В Самаре жители 128 квартир остались без канализации из-за долгов
«Оренбург» может играть домашние матчи в Самаре на стадионе «Металлург»
Монумент Славы, «Ладья» или вокзал: самарцам предлагают выбрать символ города
Елену Лапушкину вызывают в суд из-за передачи 32 городских маршрутов «СамараАвтоГазу»
В Самарской области на «Метафесте-2019» впервые выступят «Кирпичи», «Биртман» и Алексей Вдовин
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Арсенал» 20 июля на «Самара Арене»: цены, где купить
Финалисты «Театрального Приволжья» покажут свои постановки на форуме «iВолга 2.0»
В Тольятти полицейские и ОМОН нашли на рынке нелегальных мигрантов
Житель Сызрани переночевал в гостях у друга и оставил его мать без украшений
В Самаре закрыли старейший в городе «Макдоналдс» на Полевой
В Самаре женщина устроила шоппинг с чужой банковской картой и получила один год условно