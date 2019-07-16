Машина превратилась в «фарш»: на трассе М-5 в Сергиевском районе произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-16T15:00:28+03:00

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Днем во вторник, 16 июля, на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе произошло страшное ДТП, одним из частников которого стал легковой автомобиль. Обстоятельства аварии пока не известны, но, судя по всему, удар был очень сильный, машину полностью разворотило.

- ДТП произошло в районе Черновки. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, - сообщают очевидцы в соцсетях.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, устанавливая все обстоятельства и детали аварии.

Как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, на 1074 км трассы М-5 столкнулись «Лада Гранта» и КамАЗ. Все погибшие находились в легковушке. Также в аварии пострадал водитель большегруза. Полицейские организовали на дороге реверсивное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU