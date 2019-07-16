В Самаре на улицах Дыбенко и Свободы установят светофоры

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-16T15:13:31+03:00

Когда именно появятся дорожные объекты, пока не уточняется

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В Самаре решили скорректировать схемы движения на двух участках дорог в Советском районе. Там установят светофоры. Об этом в Твиттере сообщил департамент транспорта Самары.

- На пересечении улиц Свободы и Средне-Садовой появится светофорный комплекс, а на улице Дыбенко в районе дома № 112, возле школы-интерната № 17 планируется установка светофоров. Соответствующие схемы уже согласованы с ГИБДД, - рассказали представители ведомства.

Когда именно будут смонтированы светофоры — не уточняется. Их установкой займутся сотрудники департамента городского хозяйства и экологии Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU