2019-07-16T15:13:31+03:00
Общество

В Самаре на улицах Дыбенко и Свободы установят светофоры

Когда именно появятся дорожные объекты, пока не уточняется
Анастасия ФИЛАТОВА
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Схемы установки светофоров уже согласовали с ГИБДДСхемы установки светофоров уже согласовали с ГИБДДФото: Архив "КП"
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В Самаре решили скорректировать схемы движения на двух участках дорог в Советском районе. Там установят светофоры. Об этом в Твиттере сообщил департамент транспорта Самары.

- На пересечении улиц Свободы и Средне-Садовой появится светофорный комплекс, а на улице Дыбенко в районе дома № 112, возле школы-интерната № 17 планируется установка светофоров. Соответствующие схемы уже согласованы с ГИБДД, - рассказали представители ведомства.

Когда именно будут смонтированы светофоры — не уточняется. Их установкой займутся сотрудники департамента городского хозяйства и экологии Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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