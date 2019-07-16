В Самаре перекроют дороги из-за крестного хода в память о семье Николая II
В среду, 17 июля, в Самаре пройдет крестный ход в память о последнем русском царе Николае II и его семье. Из-за этого в городе перекроют несколько дорог. Ограничения будут действовать с 10:30 и до окончания крестного хода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.
Так, проезд закроют по следующим участкам улиц:
- по улице Ерошевского от дома № 29 до улицы Маломосковской;
- по улице Маломосковской от улицы Ерошевского до улицы Революционной;
- по улице Революционной от улицы Маломосковской до улицы Дыбенко;
- по улице Дыбенко от улицы Революционной до улицы Авроры и от улицы Ивана Булкина до улицы Карбышева;
- по улице Карбышева до дома № 37;
- по улице Карбышева от дома № 37 до парка имени 30-летия Победы;
- по улице Авроры от улицы Дыбенко до Академического переулка;
- по Академическому переулку до дома № 1;
- по улице Ивана Булкина от Академического переулка до улицы Дыбенко;
- по улице Аэродромной от дома № 96а до улицы Промышленности;
- по Измайловскому переулку от улицы Промышленности до улицы Бобруйской;
по улице Бобруйской от Измайловского переулка до дома № 83.
Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.
ИСТОЧНИК KP.RU