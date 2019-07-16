2019-07-16T15:33:42+03:00
Общество

В Самаре перекроют дороги из-за крестного хода в память о семье Николая II

Автомобилистам придется искать пути объезда
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проезд по дорогам в Самаре перекроют в среду с 10:30Проезд по дорогам в Самаре перекроют в среду с 10:30Фото: Архив "КП"
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В среду, 17 июля, в Самаре пройдет крестный ход в память о последнем русском царе Николае II и его семье. Из-за этого в городе перекроют несколько дорог. Ограничения будут действовать с 10:30 и до окончания крестного хода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Так, проезд закроют по следующим участкам улиц:

- по улице Ерошевского от дома № 29 до улицы Маломосковской;

- по улице Маломосковской от улицы Ерошевского до улицы Революционной;

- по улице Революционной от улицы Маломосковской до улицы Дыбенко;

- по улице Дыбенко от улицы Революционной до улицы Авроры и от улицы Ивана Булкина до улицы Карбышева;

- по улице Карбышева до дома № 37;

- по улице Карбышева от дома № 37 до парка имени 30-летия Победы;

- по улице Авроры от улицы Дыбенко до Академического переулка;

- по Академическому переулку до дома № 1;

- по улице Ивана Булкина от Академического переулка до улицы Дыбенко;

- по улице Аэродромной от дома № 96а до улицы Промышленности;

- по Измайловскому переулку от улицы Промышленности до улицы Бобруйской;

по улице Бобруйской от Измайловского переулка до дома № 83.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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