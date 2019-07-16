2019-07-16T15:58:53+03:00
Общество

Самарские центры соцобслуживания получили 31 машину для перевозки пожилых людей в больницы

Самарские центры соцобслуживания получили 31 машину для перевозки пожилых людей в больницы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В Самарской области центры соцобслуживания населения получили 31 новую машину. Транспорт закупили в рамках программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Во вторник, 16 июля, ключи от новых автомобилей по поручению губернатора Дмитрия Азарова сотрудникам центров передал зампредседателя регионального правительства Александр Фетисов.

- Эти машины будут использоваться для перевозки пожилых людей, которые живут в сельской местности, от дома до медицинских учреждений для прохождения профосмотров. Уже в этом году мы планируем охватить профосмотрами, включая диспансеризацию, около 23% представителей старшего поколения, а к 2024 году — не менее 70% населения старше 65 лет, – отметил Александр Фетисов.

В новых машинах можно будет перевозить пассажиров в инвалидных колясках

В новых машинах можно будет перевозить пассажиров в инвалидных колясках

Вместимость автомобилей составит 8 человек, включая двух — на инвалидных колясках. Каждая машина оборудована электроподъемником, который рассчитан на вес до 380 килограммов. Закупка новых автомобилей позволит создать в регионе еще 31 мультидисциплинарную бригаду, в которую входят медработники и сотрудники соцслужб. Пока же на территории области трудятся 103 подобные бригады.

Как отмечают в региональном правительстве, в ближайшее время в районы области поступят еще 5 машин. Их закупят на деньги, сэкономленные на торгах по основной партии, и на дополнительные средства из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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