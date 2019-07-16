В Новокуйбышевске женщина-почтальон отделалась судебным штрафом за кражу пенсий
В Новокуйбышевске суд вынес приговор 43-летней местной жительнице, которая обвинялась в похищении пенсий и пособий клиентов «Почты России».
- Было установлено, что женщина, работая почтальоном, в июне 2018 года получила от начальника почтового отделения более 93 тысяч рублей. Деньги предназначались для выдачи пенсий и пособий, но почтальон решила потратить их по собственному усмотрению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Женщина признала свою вину и полностью возместила причиненный ущерб. 2 июля этого года мировой судья вынес постановление о прекращении в отношении жительницы Новокуйбышевска уголовного дела и назначил ей судебный штраф в 7 тысяч рублей. Пока решение в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU