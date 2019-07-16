2019-07-16T16:54:26+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске женщина-почтальон отделалась судебным штрафом за кражу пенсий

Уголовное дело было решено прекратить
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина должна была раздать клиентам почты 93 тысячи рублей, но потратила эти деньги на себяЖенщина должна была раздать клиентам почты 93 тысячи рублей, но потратила эти деньги на себя
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В Новокуйбышевске суд вынес приговор 43-летней местной жительнице, которая обвинялась в похищении пенсий и пособий клиентов «Почты России».

- Было установлено, что женщина, работая почтальоном, в июне 2018 года получила от начальника почтового отделения более 93 тысяч рублей. Деньги предназначались для выдачи пенсий и пособий, но почтальон решила потратить их по собственному усмотрению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Женщина признала свою вину и полностью возместила причиненный ущерб. 2 июля этого года мировой судья вынес постановление о прекращении в отношении жительницы Новокуйбышевска уголовного дела и назначил ей судебный штраф в 7 тысяч рублей. Пока решение в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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