2019-07-16T18:23:03+03:00
Общество

В Тольятти полицейские два дня массово искали пьяных водителей

В Автограде прошел рейд ГИБДД
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сотрудники госавтоинспекции выражают благодарность гражданам за активную жизненную позицию.Сотрудники госавтоинспекции выражают благодарность гражданам за активную жизненную позицию.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд. Акцент сделали на проверке водителей на состояние опьянения. За два дня полицейские выявили около 48 нарушений ПДД, в отношении 1 правонарушителя собрали материал об административном правонарушении. Водителю вменяют отказ от прохождения медосвидетельствования. Ему грозит 3 000 рублей штрафа и лишение прав на 2 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Сотрудники госавтоинспекции выражают благодарность гражданам за активную жизненную позицию и оказание помощи в поддержании правопорядка на дорогах области, - говорится в сообщении.

В полиции просят граждан, которые стали свидетелями нарушения ПДД, оставить обращение на сайте ГИБДД или по телефону 020 (102 – с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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