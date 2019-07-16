2019-07-16T20:53:12+03:00
Происшествия

В Самарской области столкнулись две фуры

Очевидцы сообщают, что один водитель погиб
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Из-за аварии на М-5 образовалась длинная пробка. Фото: vk.com/orangeelksИз-за аварии на М-5 образовалась длинная пробка. Фото: vk.com/orangeelks
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В Самарской области во вторник, 16 июля, произошло серьезное ДТП. На трассе М-5 «Урал» рядом с селом Валы столкнулись две фуры. Как сообщают очевидцы в соцсетях, один водитель погиб, его зажало в кабине.

- Один дальнобойщик погиб, был зажат в кабине. Я будут рад, если ошибся, - рассказал очевидец Денис.

- Не ошибся, тоже проезжали там недавно, голова на руле, да и врачи уже просто так рядом с фурой ходят, - рассказывает другой очевидец – Сергей.

На месте работали сотрудники ГИБДД и медики «скорой помощи». Из-за аварии на М-5 образовалась длинная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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