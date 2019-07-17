В Тольятти сотрудница Роспотребнадзора ответит перед судом за обман предпринимателя
В Тольятти предстанет перед судом главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Самарской области. Сотрудницу ведомства обвиняют в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
- В ноябре 2018 года женщина получила от ИП через другого сотрудника Роспотребнадзора 20 тысяч рублей, пообещав не проводить внеплановую проверку. Однако на самом деле проводить проверку обвиняемой никто не поручал и повлиять на ее результаты она никак не могла, - рассказали следователи.
Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд Автозаводского района Тольятти.
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ИСТОЧНИК KP.RU