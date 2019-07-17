Самарцы заметили на улицах города три БТР

СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-17T09:14:43+03:00

Зачем техника прибыла в Самару и куда она направлялась, пока не известно

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Утром в среду, 17 июля, жители Самары стали свидетелями необычной картины. В потоке машин они заметили три бронетранспортера. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.

- Тяжелая техника ехала с машиной-сопровождением по улице Ново-Садовой в сторону Полевой. Интересно, откуда БТР в городе? Учения что ли какие? - поделились очевидцы.

В соцсетях горожане сразу же начали упражняться в остроумии. Кто-то предположил, что это такие новые маршрутки, а кто-то - что это сервис «Яндекс.Такси» закупил новые машины, а то обычные легковушки слишком часто получают «травмы» в ДТП, после которых их довольно затратно ремонтировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU